Месси забил 851-й карьерный гол при морозе в 15 градусов

Утром 20 февраля знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси забил свой первый гол в нынешнем сезоне и 851-й в карьере. Это случилось в матче против команды "Канзас-Сити", когда температура на стадионе показывала -15°, сообщает Zakon.kz.

Это был первый поединок стартового раунда Лиги чемпионов КОНКАКАФ, где "Интер Майами" в гостях победил "Канзас-Сити" со счетом 1:0.

37-летний аргентинец забил единственный и победный мяч для своей команды, когда отличился на 56-й минуте встречи. Для Месси данный гол стал первым официальным в нынешнем сезоне и 851-м в его карьере.

Нужно заметить, что этот матч проходил в Канзас-Сити при температуре минус 15. Несмотря на такие погодные условия, капитан клуба из Флориды сумел добыть победу для своей дружины.

Ответная встреча между этими командами пройдет утром 26 февраля, теперь уже на поле "Интер Майами".

Фото: Instagram/intermiamicf

Стоит подчеркнуть, что матч между "Канзасом" и "Майами" должен был пройти днем раньше, но организаторы перенесли встречу из-за плохой погоды.