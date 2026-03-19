900-й карьерный гол Месси не помог "Интер Майами" в Кубке чемпионов

19 марта знаменитый аргентинский футболист американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил свой 900-й гол в профессиональной карьере. Это случилось в домашнем матче против команды "Нэшвилл", сообщает Zakon.kz.

Аргентинский нападающий открыл счет на седьмой минуте ответного поединка 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Однако победный результат команда Месси не смогла удержать, во втором тайме игрок "Нэшвилла" Эспиноса восстановил результат.

Благодаря голу на чужом поле, соперник "Интер Майами" проходит в следующий раунд соревнований.

Что касаемо Лионеля, то он запомнился только своим 900-м карьерным мячом.

Если поднять статистику, то все эти 900 голов Месси забил за разные клубы на протяжении последних 23-х лет: 672 – "Барселона", 115 – сборная Аргентины, 79 – "Интер Майами", 32 – ПСЖ.

Для сравнения, главный конкурент аргентинца, португалец Криштиану Роналду идет с активом в 965 мячей.