#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

900-й карьерный гол Месси не помог "Интер Майами" в Кубке чемпионов

Футбол 900 Гол, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 17:35 Фото: Instagram/InterMiamiCF
19 марта знаменитый аргентинский футболист американского клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил свой 900-й гол в профессиональной карьере. Это случилось в домашнем матче против команды "Нэшвилл", сообщает Zakon.kz.

Аргентинский нападающий открыл счет на седьмой минуте ответного поединка 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Однако победный результат команда Месси не смогла удержать, во втором тайме игрок "Нэшвилла" Эспиноса восстановил результат.

Благодаря голу на чужом поле, соперник "Интер Майами" проходит в следующий раунд соревнований.

Что касаемо Лионеля, то он запомнился только своим 900-м карьерным мячом.

Если поднять статистику, то все эти 900 голов Месси забил за разные клубы на протяжении последних 23-х лет: 672 – "Барселона", 115 – сборная Аргентины, 79 – "Интер Майами", 32 – ПСЖ.

Для сравнения, главный конкурент аргентинца, португалец Криштиану Роналду идет с активом в 965 мячей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Гол и ассист Месси принесли победу "Интер Майами" в МЛС
11:25, 17 сентября 2025
Месси опубликовал фото со своей первой тренировки в "Интер Майами"
11:43, 19 июля 2023
Месси будет играть в чемпионате США за "Интер Майами"
09:54, 08 июня 2023
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: