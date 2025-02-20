ПСЖ "проехал" над "Брестом" и одержал самую крупную победу в еврокубках

Чемпион Франции ПСЖ разгромил своих соотечественников из клуба "Брест" – 7:0, в рамках ответного матча Лиги чемпионов УЕФА. И по сумме двух игр (10:0) "парижане" прошли в 1/8 финала турнира, сообщает Zakon.kz.

Это была самая крупная победа Пари Сен-Жермена за всю историю клуба на евроарене. В поединке, который состоялся на арене ПСЖ в ночь на 20 февраля, хозяева открыли счет на 20-й минуте благодаря точному удару Брэдли Барколя.

Далее ворота гостей поражали Хвича Кварацхелия, Витинья, Дезире Дуэ, Нуну Мендеш, Гонсалу Рамуш и Санни Меюлю. В итоге 7:0 и команда Луиса Энрике попала в список 16 лучших дружин Европы.

В первом матче "Брест" у себя дома проиграл ПСЖ со счетом 0:3.

Одолев "Брест", действующие чемпионы Франции одержали седьмую победу кряду во всех турнирах, забив в ворота соперников 25 мячей, а пропустили всего четыре.

Плюс к этому ПСЖ никому не уступает на протяжении последних 19 матчей подряд во всех состязаниях, начиная с 30 ноября 2024 года: 15 побед и четыре ничьи.

Далее в 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ может сразиться с "Ливерпулем" или с "Барселоной". Об этом узнаем после жеребьевки, которая состоится 21 февраля.

В ответной встрече с "Брестом" не смог отличиться главный снайпер парижского коллектива – Усман Дембеле, который шел на серии восьми голевых матчей подряд до этого.