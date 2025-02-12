Усман Дембеле забивает в восьмом матче подряд за ПСЖ

Лидер французского футбольного клуба ПСЖ Усман Дембеле довел свою голевую серию до 8-ми игр подряд. Поздно вечером 11 февраля нападающий оформил дубль в ворота "Бреста" в рамках стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

27-летний футболист отмечается взятием ворот в каждом матче 2025 года, и к этому часу он наколотил уже 15 голов в ворота соперников.

В гостевом противостоянии со своими соотечественниками из "Бреста" Усман Дембеле забил два мяча, а его коллектив добился победы со счетом 3:0.

После этого разгрома ПСЖ с большой долей вероятности может готовиться к играм 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра с "Брестом" пройдет 19 февраля на поле "парижан", где чемпион Франции вряд ли пропустит три и более мячей.

К тому же команда Луиса Энрике продлила свою серию без поражений до 17-ти матчей.

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