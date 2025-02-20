Михаил Шайдоров завоевал малую золотую медаль на престижном турнире в Сеуле
Наш талантливый фигурист вышел на лед в последней группе из шести спортсменов, которые продемонстрировали болельщикам свою короткую программу.
20-летний Шайдоров выступил великолепно и с хорошим преимуществом опередил своих конкурентов, среди которых были и известные спортсмены. Михаил получил от судей 94,73 балла и заслужил первое место.
Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
За ним расположились американец Джимми МА (82,52) и японец Казуки Томоно (79.84). На этих же соревнованиях выступил еще один представитель Казахстана – Диас Жиренбаев, который остановился на 20-ой строчке (52,97).
Победитель и призеры Чемпионата четырех континентов в мужском одиночном катании определятся 22 февраля, когда они представят произвольную программу.
Михаил Шайдоров на льду Сеула выступил в ранге бронзового медалиста Азиатских игр-2025.