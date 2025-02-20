#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Спорт

Михаил Шайдоров завоевал малую золотую медаль на престижном турнире в Сеуле

Фигурное катание Короткая программа, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 17:40 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
20 февраля в Сеуле (Южная Корея) стартовал Чемпионат четырех континентов с участием бронзового призера недавних зимних Азиатских игр – казахстанца Михаила Шайдорова. Алматинец по итогам стартового дня состязаний занял первое место, сообщает Zakon.kz.

Наш талантливый фигурист вышел на лед в последней группе из шести спортсменов, которые продемонстрировали болельщикам свою короткую программу.

20-летний Шайдоров выступил великолепно и с хорошим преимуществом опередил своих конкурентов, среди которых были и известные спортсмены. Михаил получил от судей 94,73 балла и заслужил первое место.  

Фото: Instagram/mikhail_shaidorov

За ним расположились американец Джимми МА (82,52) и японец Казуки Томоно (79.84). На этих же соревнованиях выступил еще один представитель Казахстана – Диас Жиренбаев, который остановился на 20-ой строчке (52,97). 

Победитель и призеры Чемпионата четырех континентов в мужском одиночном катании определятся 22 февраля, когда они представят произвольную программу.

Михаил Шайдоров на льду Сеула выступил в ранге бронзового медалиста Азиатских игр-2025. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Гвардиола установил антирекорд из 13 поражений за всю тренерскую карьеру
Спорт
16:56, Сегодня
Гвардиола установил антирекорд из 13 поражений за всю тренерскую карьеру
Официально: Бой Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC забрал Маддалена
Спорт
16:15, Сегодня
Официально: Бой Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC забрал Маддалена
Килиан Мбаппе перешагнул рубеж в 500 карьерных очков
Спорт
15:16, Сегодня
Килиан Мбаппе перешагнул рубеж в 500 карьерных очков
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: