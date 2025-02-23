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Спорт

Самоделкина установила личный рекорд на престижном турнире в Сеуле

Фигурное катание Личный рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 11:00 Фото: Instagram/sport_comiteti
23 февраля в Сеуле (Южная Корея) завершились соревнования фигуристок в женском одиночном разряде международного чемпионата четырех континентов, где принимала участие лидер сборной Казахстана Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Наша талантливая спортсменка, которая на днях отметила 18-летие, на льду Сеула выступила прекрасно и сумела улучшить личное достижение.

По итогам произвольной программы Самоделкина получила от судей 129,39 балла, за короткую программу она ранее заслужила 69,49. 

Фигурное катание Личный рекорд, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 11:00

Фото: Instagram/qaz_team_official

Суммируя все оценки чемпионки Казахстана (197,37) и после проката произвольной программы Софья остановилась на 7-м месте. Другая наша участница, София Фарафонова, завершила эти соревнования на 20-й позиции.

Чемпионкой корейских состязаний стала местная фигуристка Ким Чхэён (148,36), "серебро" досталось американке Бреди Теннел (137,80), а ее соотечественница Сара Эверхард завоевала "бронзу" (132,67). 

Нынешний чемпионат четырех континентов войдет в историю победой казахстанца Михаила Шайдорова, который в Сеуле не имел себе равных в мужском одиночном разряде. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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