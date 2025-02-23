Самоделкина установила личный рекорд на престижном турнире в Сеуле
Наша талантливая спортсменка, которая на днях отметила 18-летие, на льду Сеула выступила прекрасно и сумела улучшить личное достижение.
По итогам произвольной программы Самоделкина получила от судей 129,39 балла, за короткую программу она ранее заслужила 69,49.
Фото: Instagram/qaz_team_official
Суммируя все оценки чемпионки Казахстана (197,37) и после проката произвольной программы Софья остановилась на 7-м месте. Другая наша участница, София Фарафонова, завершила эти соревнования на 20-й позиции.
Чемпионкой корейских состязаний стала местная фигуристка Ким Чхэён (148,36), "серебро" досталось американке Бреди Теннел (137,80), а ее соотечественница Сара Эверхард завоевала "бронзу" (132,67).
Нынешний чемпионат четырех континентов войдет в историю победой казахстанца Михаила Шайдорова, который в Сеуле не имел себе равных в мужском одиночном разряде.