Самоделкина установила личный рекорд на престижном турнире в Сеуле

23 февраля в Сеуле (Южная Корея) завершились соревнования фигуристок в женском одиночном разряде международного чемпионата четырех континентов, где принимала участие лидер сборной Казахстана Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Наша талантливая спортсменка, которая на днях отметила 18-летие, на льду Сеула выступила прекрасно и сумела улучшить личное достижение.

По итогам произвольной программы Самоделкина получила от судей 129,39 балла, за короткую программу она ранее заслужила 69,49.

Фото: Instagram/qaz_team_official

Суммируя все оценки чемпионки Казахстана (197,37) и после проката произвольной программы Софья остановилась на 7-м месте. Другая наша участница, София Фарафонова, завершила эти соревнования на 20-й позиции.

Чемпионкой корейских состязаний стала местная фигуристка Ким Чхэён (148,36), "серебро" досталось американке Бреди Теннел (137,80), а ее соотечественница Сара Эверхард завоевала "бронзу" (132,67).

Нынешний чемпионат четырех континентов войдет в историю победой казахстанца Михаила Шайдорова, который в Сеуле не имел себе равных в мужском одиночном разряде.