Король шахмат выставил на аукцион свои скандальные джинсы

Как известно, мировое первенство проходило в Нью-Йорке (США) в период с 26 по 28 декабря. В один из игровых дней Карлсен был оштрафован на 200 долларов за то, что появился на турнир в джинсах.

По регламенту соревнований он нарушил официальный дресс-код. Не согласившись с условиями организаторов норвежец отказался переодеваться и покинул соревнования.

The forbidden jeans - can now be yours



I am auctioning my jeans. A sentence I never thought I would write. But here we are.



All proceeds go to the Big Brothers Big Sisters program🙏



*Game wornhttps://t.co/qgMlBdIkQq