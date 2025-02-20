Король шахмат выставил на аукцион свои скандальные джинсы
Как известно, мировое первенство проходило в Нью-Йорке (США) в период с 26 по 28 декабря. В один из игровых дней Карлсен был оштрафован на 200 долларов за то, что появился на турнир в джинсах.
По регламенту соревнований он нарушил официальный дресс-код. Не согласившись с условиями организаторов норвежец отказался переодеваться и покинул соревнования.
The forbidden jeans - can now be yours— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) February 19, 2025
I am auctioning my jeans. A sentence I never thought I would write. But here we are.
All proceeds go to the Big Brothers Big Sisters program🙏
*Game wornhttps://t.co/qgMlBdIkQq
Спустя время лучший шахматист планеты решил продать эти скандальные джинсы.
"Запрещенные джинсы теперь могут стать вашими, я выставляю свои джинсы на аукцион. Никогда не думал, что напишу такое. Но вот мы здесь". Магнус Карлсен
Все вырученные средства от продажи норвежский гроссмейстер собирается отдать в благотворительный фонд помощи детям.
Пока Карлсен занимается реализацией своей одежды, в Монако выступают сильнейшие шахматистки мира, где одним из фаворитов является наша Бибисара Асаубаева.