"Реал" почти 30 лет бессменно доходит до 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА, мадридский "Реал", 28-й раз подряд добрался до 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, сообщает Zakon.kz.

Данный показатель "сливочных" является самым лучшим среди европейских команд. В ночь на 20 февраля подопечные Карло Анчелотти в ответном стыковом матче переиграли английский "Манчестер Сити" со счетом 3:1 и прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Если брать статистику, то в последний раз мадридская дружина не вошла в список топ-16 команд турнира в сезоне-1996/97. Тогда "Реал" не принимал участие в Лиге чемпионов.

"Сыграли очень хорошо, совершенная игра в обороне, атаке, при позиционном футболе, в переходных фазах. Хотели сыграть именно так, хотели повторить все то, что нам удалось в первом матче. Команда действовала очень компактно, как единое целое, и это позволяет проявиться мастерству. Каждый проявил себя. Менди хорошо сыграл, Рюдигер, Вальверде, который не был готов на 100%. Когда команда работает должным образом, каждый проявляет себя. С этим соперником всегда тяжело, но мы добились преимущества в этих двух играх". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Теперь "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов ожидает битва с земляками из "Атлетико" или с немецким "Байером".

С "матрасниками" команда Анчелотти уже недавно встречалась на уровне Ла Лиги. Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился мирным исходом – 1:1.