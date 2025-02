Трюдо эмоционально отреагировал на победу хоккеистов Канады над США

На своей странице в соцсети Х 21 февраля Трюдо заявил, что США не сможет забрать Канаду.

21 февраля сборная Канады обыграла США со счетом 3:2 в овертайме, став победителем Турнира четырех наций. Со слов специалистов, это был драматичный реванш.

Коннор стал MVP финала, а Натан Маккиннон – лучшим игроком всего турнира.

