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Спорт

Команда популярной волейболистки Сабины Алтынбековой потерпела поражение

Команда волейболистки Сабины Алтынбековой потерпела поражение, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 16:24 Фото: Instagram/altynbekova_20
Клуб индонезийской Про-лиги Yogya Falcons, капитаном которого является известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, проиграла очередную игру, сообщает Zakon.kz.
Команда уступила сборной "Гресика Петрокимиа" со счетом 0:3. После 11 туров клуб самой популярной волейболистки Казахстана по-прежнему занимает последнюю строчку чемпионата.

Отметим, что казахстанская волейболистка вернулась в спорт в декабре 2022 года в игре за клуб "Аль-Васл" из ОАЭ. Перерыв спортивной карьеры был связан с семейными обстоятельствами.

В октябре 2024 года Сабина Алтынбекова подписала контракт с Yogya Falcons. Затем в декабре этого же года она стала капитаном индонезийской команды.

Ранее спортсменка высказалась о материнстве, отметив, что с удовольствием родит еще пятерых детей.
Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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