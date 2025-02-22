Команда популярной волейболистки Сабины Алтынбековой потерпела поражение
Фото: Instagram/altynbekova_20
Клуб индонезийской Про-лиги Yogya Falcons, капитаном которого является известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова, проиграла очередную игру, сообщает Zakon.kz.
Команда уступила сборной "Гресика Петрокимиа" со счетом 0:3. После 11 туров клуб самой популярной волейболистки Казахстана по-прежнему занимает последнюю строчку чемпионата.
Отметим, что казахстанская волейболистка вернулась в спорт в декабре 2022 года в игре за клуб "Аль-Васл" из ОАЭ. Перерыв спортивной карьеры был связан с семейными обстоятельствами.
В октябре 2024 года Сабина Алтынбекова подписала контракт с Yogya Falcons. Затем в декабре этого же года она стала капитаном индонезийской команды.
Ранее спортсменка высказалась о материнстве, отметив, что с удовольствием родит еще пятерых детей.
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