Команда популярной волейболистки Сабины Алтынбековой потерпела поражение

Команда уступила сборной "Гресика Петрокимиа" со счетом 0:3. После 11 туров клуб самой популярной волейболистки Казахстана по-прежнему занимает последнюю строчку чемпионата.

Отметим, что казахстанская волейболистка вернулась в спорт в декабре 2022 года в игре за клуб "Аль-Васл" из ОАЭ. Перерыв спортивной карьеры был связан с семейными обстоятельствами.





В октябре 2024 года Сабина Алтынбекова подписала контракт с Yogya Falcons. Затем в декабре этого же года она стала капитаном индонезийской команды.



