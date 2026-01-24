Софья Самоделкина не смогла завоевать медаль на топ-турнире перед Олимпиадой

23 января в Пекине продолжился Чемпионат четырех континентов. Там свое выступление завершила казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, лучшая фигуристка Казахстана в произвольной программе набрала 120,22 балла, что позволило занять Самоделкиной лишь девятое место.

Первые три места заняли : японки Юна Аоки (1-е место), Ами Накаи (2) и Моне Тиба (3).

Ранее сообщалось, что казахстанский конькобежец остановился в шаге от победы на Кубке мира в Германии.