Софья Самоделкина не смогла завоевать медаль на топ-турнире перед Олимпиадой
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
23 января в Пекине продолжился Чемпионат четырех континентов. Там свое выступление завершила казахстанская фигуристка Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, лучшая фигуристка Казахстана в произвольной программе набрала 120,22 балла, что позволило занять Самоделкиной лишь девятое место.
Первые три места заняли: японки Юна Аоки (1-е место), Ами Накаи (2) и Моне Тиба (3).
Ранее сообщалось, что казахстанский конькобежец остановился в шаге от победы на Кубке мира в Германии.
