Бетербиев узнал ужасные новости после первого поражения в карьере
Фото: Instagram/arturbeterbiev
В ночь на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел вечер бокса, главным событием которого стал реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, сообщает Zakon.kz.
По итогам 12 раундов победил Бивол. Судьи проголосовали так: 116-112, 115-113, 114-114. Так Дмитрий взял реванш за поражение в первом поединке, а для Артура этот проигрыш стал первым в карьере.
В ответ на это портал Boxrec отреагировал на боевое фиаско Бетербиева и сместил его в рейтинге лучших бойцов полутяжелого веса с первого на третье место.
Лидером теперь является Бивол. Вторым в рейтинге фигурирует американец Дэвид Бенавидес.
Ранее сообщалось об итогах поединка Бивола и Бетербиева.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript