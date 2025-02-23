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Спорт

Бетербиев узнал ужасные новости после первого поражения в карьере

Бетербиев узнал ужасные новости после первого поражения в карьере, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 10:55 Фото: Instagram/arturbeterbiev
В ночь на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел вечер бокса, главным событием которого стал реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, сообщает Zakon.kz.

По итогам 12 раундов победил Бивол. Судьи проголосовали так: 116-112, 115-113, 114-114. Так Дмитрий взял реванш за поражение в первом поединке, а для Артура этот проигрыш стал первым в карьере.

В ответ на это портал Boxrec отреагировал на боевое фиаско Бетербиева и сместил его в рейтинге лучших бойцов полутяжелого веса с первого на третье место.

Лидером теперь является Бивол. Вторым в рейтинге фигурирует американец Дэвид Бенавидес.

Ранее сообщалось об итогах поединка Бивола и Бетербиева.

Аксинья Титова
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