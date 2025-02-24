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Спорт

Опубликован рейтинг лучших молодых футбольных тренеров мира

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 17:41 Фото: Instagram/xabialonso
В мировом футболе сейчас появляется очень много молодых специалистов, которые практически сразу заявляют о себе. Эти перспективные тренера трудятся во многих ведущих европейских чемпионатах, сообщает Zakon.kz.

Эксперты издания GiveMeSport представили рейтинг лучших молодых тренеров мира на данный момент. 

В этот список вошли 15 специалистов в возрасте не старше 45 лет. Они включены в этот состав на основе их достижений, влияния на команду, уровня турниров, в которых они участвуют, и их потенциала.

По сумме всех этих моментов во главе рейтинга встал главный тренер немецкого "Байера" – Хаби Алонсо. За ним следуют Микель Артета ("Арсенал"), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Андони Ираола ("Борнмут") и Рубен Аморим ("Манчестер Юнайтед").

Футбол Лучший тренер, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 17:41

Фото: Instagram/xabialonso

2024 год стал для 43-летнего испанца Хаби Алонсо самым плодотворным его карьере. "Байер" под его руководством добился грандиозных и масштабных результатов не только в немецком футболе, но и в еврокубках.

"Фармацевты" оформили первый золотой дубль за 120-летнюю историю клуба. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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