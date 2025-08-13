Назван лучший футбольный тренер Европы на данный час

Многие топовые футбольные тренеры в последнее время сменили место работы или взяли перерыв. Ну а лучшие среди них, включая легенд, готовы к новому сезону и планируют достичь новых высот в европейском и мировом футболе, сообщает Zakon.kz.

В преддверии нового футбольного сезона издание ESPN представило топ-30 тренеров Европы. При определении списка лучших эксперты смотрели на такие параметры, как тренерская смекалка, футбольный стиль, управленческие навыки, коммуникация с игроками и СМИ, история достижений и способность удивлять и генерировать новые идеи.

Каждый наставник оценивался по 100-балльной шкале, при этом не учитывались тренеры, которые не трудятся на своей должности более года или тренируют сборные.

Просуммировав все факторы, на первое место рейтинга поместили тренера французского ПСЖ Луиса Энрике, работу которого оценили на 86 баллов из 100.

Второе место занял Арне Слот ("Ливерпуль"). А на третьей строчке расположился главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

В топ-10 лучших футбольных тренеров Европы также вошли Хаби Алонсо ("Реал"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Микель Артета ("Арсенал"), Антонио Конте ("Наполи"), Симоне Индзаги ("Интер"), Джан Пьеро Гасперини ("Рома") и Эрнесто Вальверде ("Атлетик" Бильбао).

Год назад ESPN в аналогичном рейтинге на первое место поставил 53-летнего испанского специалиста "горожан" Хосепа Гвардиолу,

