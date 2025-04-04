#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
501.57
554.34
5.98
Спорт

Бивол рассказал о третьем бое с Бетербиевым

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 05:20 Фото: Instagram/bivol_d
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе из России Дмитрий Бивол собирается провести третий поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он сейчас восстанавливает здоровье, наслаждается жизнью, проводит время с детьми, друзьями, родителями и пока не строит конкретных планах о предстоящих поединках. Однако боксер уже приметил соперников, с которыми хочет побороться за первенство.

"Понимаю, что впереди меня ждет трилогия (с Артуром Бетербиевым). То есть она сидит у меня в голове, то есть нужно закрыть этот вопрос. Есть потенциальный бой с Канело, есть потенциальный бой с Бенавидесом. Вот они три боя", – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале "Ушатайка".

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов. Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Первый бой между российскими боксерами, на кону которого стоял титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, состоялся в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева.

Ранее мы писали, что не выходивший в октагон более трех лет ирландский боец Конор Макгрегор получил довольно необычное предложение. Он мог подраться в тюрьме "Алькатрас", но запросил за это неподъемную для организаторов сумму.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Александр Овечкин стал популярнее Илона Маска
Спорт
03:20, 04 апреля 2025
Александр Овечкин стал популярнее Илона Маска
Овечкин в течение недели может улучшить сразу два рекорда Гретцки
Спорт
17:07, 03 апреля 2025
Овечкин в течение недели может улучшить сразу два рекорда Гретцки
Легендарный бразилец Кафу прибыл в Алматы
Спорт
16:01, 03 апреля 2025
Легендарный бразилец Кафу прибыл в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: