Бивол рассказал о третьем бое с Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе из России Дмитрий Бивол собирается провести третий поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он сейчас восстанавливает здоровье, наслаждается жизнью, проводит время с детьми, друзьями, родителями и пока не строит конкретных планах о предстоящих поединках. Однако боксер уже приметил соперников, с которыми хочет побороться за первенство.

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"Понимаю, что впереди меня ждет трилогия (с Артуром Бетербиевым). То есть она сидит у меня в голове, то есть нужно закрыть этот вопрос. Есть потенциальный бой с Канело, есть потенциальный бой с Бенавидесом. Вот они три боя", – сказал Бивол в интервью на YouTube-канале "Ушатайка".

Реванш Бетербиева и Бивола состоялся 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой Дмитрия большинством судейских голосов. Бетербиев потерпел первое поражение в карьере.

Первый бой между российскими боксерами, на кону которого стоял титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе, состоялся в октябре прошлого года и завершился победой Бетербиева.

Ранее мы писали, что не выходивший в октагон более трех лет ирландский боец Конор Макгрегор получил довольно необычное предложение. Он мог подраться в тюрьме "Алькатрас", но запросил за это неподъемную для организаторов сумму.

