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Спорт

Легенда "МЮ" помог "Бешикташу" Зайнутдинова победить в матче Лиги Европы

Футбол Победа Бешикташа, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 13:09 Фото: Instagram/besiktas
Поздно вечером 22 января турецкий футбольный клуб "Бешикташ" одержал победу в дебютном матче своего нового наставника Оле-Гуннара Сульшера. "Черные орлы", в составе которых играет казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, разгромил испанский "Атлетик" – 4:1, сообщает Zakon.kz.

Прошедший матч был дебютным для норвежского специалиста, бывшего игрока и главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера.

Легенда "манкунианцев" возглавил турецкий коллектив на прошлой неделе и принес первую победу для нее.

Дебют Сульшера в Стамбуле удался на славу, его подопечные не оставили шансов "Атлетику" в рамках седьмого тура Лиги Европы – 4:1.

Что касается футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, то он вышел на замену во втором тайме данного поединка и помог коллегам добиться победы.

После этого успеха "Бешикташ" занимает 18-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с активом в девять очков.

А бывший клуб Сульшера "МЮ" свою встречу 7-го тура Лиги Европы проведет в ночь на 24 января, когда примет дома шотландский "Рейнджерс".

К этому матчу команда Рубена Аморима подходит в прекрасном настроении после победного хет-трика Амада Диалло в противостоянии с "Саутгемптоном".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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