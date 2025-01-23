Легенда "МЮ" помог "Бешикташу" Зайнутдинова победить в матче Лиги Европы

Поздно вечером 22 января турецкий футбольный клуб "Бешикташ" одержал победу в дебютном матче своего нового наставника Оле-Гуннара Сульшера. "Черные орлы", в составе которых играет казахстанец Бахтиер Зайнутдинов, разгромил испанский "Атлетик" – 4:1, сообщает Zakon.kz.

Прошедший матч был дебютным для норвежского специалиста, бывшего игрока и главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера.

Легенда "манкунианцев" возглавил турецкий коллектив на прошлой неделе и принес первую победу для нее.

Дебют Сульшера в Стамбуле удался на славу, его подопечные не оставили шансов "Атлетику" в рамках седьмого тура Лиги Европы – 4:1.

Что касается футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, то он вышел на замену во втором тайме данного поединка и помог коллегам добиться победы.

После этого успеха "Бешикташ" занимает 18-е место в таблице общего этапа Лиги Европы с активом в девять очков.

А бывший клуб Сульшера "МЮ" свою встречу 7-го тура Лиги Европы проведет в ночь на 24 января, когда примет дома шотландский "Рейнджерс".

К этому матчу команда Рубена Аморима подходит в прекрасном настроении после победного хет-трика Амада Диалло в противостоянии с "Саутгемптоном".