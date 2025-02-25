Опубликован предварительный список претендентов на "Золотой мяч"
По заключениям специалистов издания Goal, одним из главных фаворитов на получение премии в этом году является египетский вингер "Ливерпуля" – Мохамед Салах, который проводит блестящий сезон в АПЛ и Лиге чемпионов.
Его основным конкурентом считается французский нападающий "Реала" – Килиан Мбаппе, который также сейчас блистает на всех фронтах, где его выставляет Карло Анчелотти.
Фото: Instagram/lamineyamal
Далее в списке кандидатов на "Золотой мяч" следует ударное трио "Барселоны" в лице Рафиньи Диаса, Ламина Ямаля и Роберта Левандовски.
В топ-10 рейтинга претендентов на получение престижной премии в 2025 году еще вошли Винисиус Жуниор ("Реал"), Джуд Беллингем ("Реал"), Гарри Кейн ("Бавария"), Флориан Виртц ("Байер") и Джамал Мусиала ("Бавария").
Фото: Instagram/realmadrid
Этот предварительный список, без сомнения, изменится по ходу текущего сезона. На это будут влиять, конечно же, результаты самих футболистов, которые она покажут на различных турнирах.
В ночь на 29 октября 2024 года международная премия "Золотой мяч" была вручена испанскому хавбеку – Родри.
Полузащитник "Ман Сити" впервые выиграл эту премию, которая вручается лучшему футболисту мира.