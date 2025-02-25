Опубликован предварительный список претендентов на "Золотой мяч"

Больше полугода срока есть до вручения самой престижной премии для лучшего футболиста планеты – "Золотой мяч". Эксперты в предвкушении этого события и дают свои варианты победителя этой номинации, сообщает Zakon.kz.

По заключениям специалистов издания Goal, одним из главных фаворитов на получение премии в этом году является египетский вингер "Ливерпуля" – Мохамед Салах, который проводит блестящий сезон в АПЛ и Лиге чемпионов.

Его основным конкурентом считается французский нападающий "Реала" – Килиан Мбаппе, который также сейчас блистает на всех фронтах, где его выставляет Карло Анчелотти.

Фото: Instagram/lamineyamal

Далее в списке кандидатов на "Золотой мяч" следует ударное трио "Барселоны" в лице Рафиньи Диаса, Ламина Ямаля и Роберта Левандовски.

В топ-10 рейтинга претендентов на получение престижной премии в 2025 году еще вошли Винисиус Жуниор ("Реал"), Джуд Беллингем ("Реал"), Гарри Кейн ("Бавария"), Флориан Виртц ("Байер") и Джамал Мусиала ("Бавария").

Фото: Instagram/realmadrid

Этот предварительный список, без сомнения, изменится по ходу текущего сезона. На это будут влиять, конечно же, результаты самих футболистов, которые она покажут на различных турнирах.

В ночь на 29 октября 2024 года международная премия "Золотой мяч" была вручена испанскому хавбеку – Родри.



Полузащитник "Ман Сити" впервые выиграл эту премию, которая вручается лучшему футболисту мира.