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Спорт

Опубликован предварительный список претендентов на "Золотой мяч"

Футбол Тройка Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:52 Фото: Instagram/mosalah, K.MBAPPE, raphinha
Больше полугода срока есть до вручения самой престижной премии для лучшего футболиста планеты – "Золотой мяч". Эксперты в предвкушении этого события и дают свои варианты победителя этой номинации, сообщает Zakon.kz.

По заключениям специалистов издания Goal, одним из главных фаворитов на получение премии в этом году является египетский вингер "Ливерпуля" – Мохамед Салах, который проводит блестящий сезон в АПЛ и Лиге чемпионов. 

Его основным конкурентом считается французский нападающий "Реала" – Килиан Мбаппе, который также сейчас блистает на всех фронтах, где его выставляет Карло Анчелотти.

Футбол Золотой мяч Список, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:52

Фото: Instagram/lamineyamal

Далее в списке кандидатов на "Золотой мяч" следует ударное трио "Барселоны" в лице Рафиньи Диаса, Ламина Ямаля и Роберта Левандовски.

В топ-10 рейтинга претендентов на получение престижной премии в 2025 году еще вошли Винисиус Жуниор ("Реал"), Джуд Беллингем ("Реал"), Гарри Кейн ("Бавария"), Флориан Виртц ("Байер") и Джамал Мусиала ("Бавария").

Футбол Золотой мяч Список, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 11:52

Фото: Instagram/realmadrid

Этот предварительный список, без сомнения, изменится по ходу текущего сезона. На это будут влиять, конечно же, результаты самих футболистов, которые она покажут на различных турнирах. 

В ночь на 29 октября 2024 года международная премия "Золотой мяч" была вручена испанскому хавбеку – Родри.

Полузащитник "Ман Сити" впервые выиграл эту премию, которая вручается лучшему футболисту мира.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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