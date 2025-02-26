Наставник "Барселоны" отметил юбилей и сыграл с "Атлетико" в Кубке Испании

В ночь на 26 февраля в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу встретились лидеры таблицы Ла Лиги: "Барселона" и "Атлетико". На эту игру главный тренер "блауграну" Ханс-Дитер Флик вышел в качестве юбиляра, ему исполнилось 60 лет, сообщает Zakon.kz.

Подопечные немецкого специалиста преподнесли ему подарок в виде фантастического матча, исходом которого стала результативная и боевая ничья.

Кубковый поединок завершился со счетом 4:4, в начале которого "сине-гранатовые" дома проигрывали с разницей в два мяча.

"Разочарован результатом, создали много моментов. В последние несколько минут допустили слишком много моментов у своих ворот. Это очень сильная команда, у нас были отличные шансы добиться победы. Нам с командой нужно будет обсудить пропущенные голы. Надеюсь, что команда сможет исправить эти ошибки. Наша команда молода, и у нее еще есть возможности для совершенствования". Главный тренер "Барселоны" Х.Д. Флик

Затем хозяева поля разозлились и отправили в ворота гостей 4 мяча. А на последних минутах встречи "матрасники" сумели отыграть эти два гола и уйти от поражения.

"Замены придали команде свежести и смелости на последних метрах, чтобы атаковать с большим количеством игроков. Игра была непростой, проявили дух соперничества, которым я восхищаюсь. Очень сложный соперник, до 2 апреля еще много времени, впереди много матчей. Два пропущенных гола со стандарта расстраивают нас, можем поработать над этим. Но это был матч, в котором все должно было случиться именно так. Против "Барселоны" нельзя не забивать, чтобы их обыграть. Было нелегко изменить ситуацию при счете 2:4 на их поле. Ничья, несомненно, очень порадовала наших болельщиков". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

"Атлетико" в очередной раз доказала, что является той командой, которая забивает нужные голы на последних секундах матча.

В поединке с каталонским клубом был забит один из таких мячей, а всего их стало 16 в текущем сезоне у мадридской дружины.

Ранее команда Диего Симеоне разгромила "Хетафе" (5:0) и первой пробилась в полуфинал Кубка Испании.

