#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.69
522.23
5.79
Спорт

Наставник "Барселоны" отметил юбилей и сыграл с "Атлетико" в Кубке Испании

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 14:16 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 26 февраля в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу встретились лидеры таблицы Ла Лиги: "Барселона" и "Атлетико". На эту игру главный тренер "блауграну" Ханс-Дитер Флик вышел в качестве юбиляра, ему исполнилось 60 лет, сообщает Zakon.kz.

Подопечные немецкого специалиста преподнесли ему подарок в виде фантастического матча, исходом которого стала результативная и боевая ничья.

 

Кубковый поединок завершился со счетом 4:4, в начале которого "сине-гранатовые" дома проигрывали с разницей в два мяча.

"Разочарован результатом, создали много моментов. В последние несколько минут допустили слишком много моментов у своих ворот. Это очень сильная команда, у нас были отличные шансы добиться победы. Нам с командой нужно будет обсудить пропущенные голы. Надеюсь, что команда сможет исправить эти ошибки. Наша команда молода, и у нее еще есть возможности для совершенствования". Главный тренер "Барселоны" Х.Д. Флик

Затем хозяева поля разозлились и отправили в ворота гостей 4 мяча. А на последних минутах встречи "матрасники" сумели отыграть эти два гола и уйти от поражения.

"Замены придали команде свежести и смелости на последних метрах, чтобы атаковать с большим количеством игроков. Игра была непростой, проявили дух соперничества, которым я восхищаюсь. Очень сложный соперник, до 2 апреля еще много времени, впереди много матчей. Два пропущенных гола со стандарта расстраивают нас, можем поработать над этим. Но это был матч, в котором все должно было случиться именно так. Против "Барселоны" нельзя не забивать, чтобы их обыграть. Было нелегко изменить ситуацию при счете 2:4 на их поле. Ничья, несомненно, очень порадовала наших болельщиков". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

"Атлетико" в очередной раз доказала, что является той командой, которая забивает нужные голы на последних секундах матча.

В поединке с каталонским клубом был забит один из таких мячей, а всего их стало 16 в текущем сезоне у мадридской дружины.

Ранее команда Диего Симеоне разгромила "Хетафе" (5:0) и первой пробилась в полуфинал Кубка Испании.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Месси получил наказание и путевку в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
Спорт
15:21, Сегодня
Месси получил наказание и путевку в 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии и ждет битвы с "Миланом"
Спорт
12:09, Сегодня
"Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии и ждет битвы с "Миланом"
Фанаты "Челси" устроили забастовку перед разгромом "Саутгемптона" в АПЛ
Спорт
11:11, Сегодня
Фанаты "Челси" устроили забастовку перед разгромом "Саутгемптона" в АПЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: