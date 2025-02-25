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Спорт

Уругвайский футболист нокаутировал на поле двух соперников

Футбол Скандал Уругвай, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:33 Фото: pixabay
На днях прошел первый финальный матч кубка OFI по футболу в Уругвае, где встречались любительские клубы "Пайсанду" и "Сориано", который закончился серьезным скандалом, сообщает Zakon.kz.

Перед финальным свистком в одной из последних атак футболист "Сориано" Марио Гонсалес сыграл очень опасно, вследствие чего один из защитников "Пайсанду" упал на землю от сильного удара в голову.

За своего представителя вступились ряд игроков хозяев поля, среди которых был Энцо Эчевесте, схвативший Гонсалеса за шею. Однако Энцо в ответ получил мощный правый боковой удар, который отправил Эчевесте в глубокий нокаут.

Арбитр мгновенно удалил Марио Гонсалеса с поля и теперь ему грозит пожизненное отстранение от футбола, а возможно и уголовное преследование.

Любительский турнир Кубок OFI пользуется большой популярностью в Уругвае. В турнире иногда участвуют звезды уругвайского футбола.

К примеру, в 2024 году экс-капитан сборной Уругвая Диего Годин помог клубу "Поронгос" завоевать главный трофей.

В нашей стране тоже был зафиксирован аналогичный случай летом прошлого года, но тогда пострадал рефери в любительской лиге Алматы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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