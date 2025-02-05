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Спорт

"Атлетико" разгромил "Хетафе" и первым пробился в полуфинал Кубка Испании

Футбол Полуфинал Кубка Испании, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 11:15 Фото: Instagram/atleticodemadrid
В ночь на 5 февраля мадридский футбольный клуб "Атлетико" без особых усилий разобрался с "Хетафе", наколотив в ворота соперников пять безответных мячей, сообщает Zakon.kz.

Это был первый поединок стадии 1/4 финала Кубка Испании, в котором подопечные Диего Симеоне разгромили гостей – 5:0.

На стадионе "Метрополитано" авторами голов у хозяев стали Джулиано Симеоне (дубль), Самуэл Лино, Анхель Корреа и Александер Сёрлот.

Эта победа позволила "матрасникам" первыми выйти в 1/2 финала Кубка Испании. В других играх, сначала поздно вечером 5 февраля, "Реал" сыграет в гостях с "Леганесом".

День спустя "Реал Сосьедад" встретится с "Осасуной", а "Валенсия" примет "Барселону".

Королевский клуб на кубковый матч приедет с целью реабилитации, так как 1 февраля сенсационно проиграл в скандальном матче Ла Лиги против "Эспаньолы".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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