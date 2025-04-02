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Спорт

Рюдигер спас "Реал" от поражения и подарил путевку в финал Кубка Испании

Футбол Финал Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 10:09 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 2 апреля мадридский футбольный клуб "Реал" с трудом пробился в финал Кубка Испании, сыграв 4:4 в ответном матче с "Реал Сосьедадом". Спасательной палочкой для "сливочных" стал защитник Антонию Рюдигер, который забил нужный мяч во втором экстратайме, сообщает Zakon.kz.

Стоит подчеркнуть, что королевская дружина дважды проигрывала по ходу встречи на домашней арене. Но оба раза сравнивала счет и в итоге довела матч до ничейного исхода – 4:4.

Гости усилиями Андера Барренечеа открыли счет на 16-й минуте поединка. К середине первого тайма бразилец Эндрик восстановил равновесие.

Футбол Гол Сосьедаду, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 10:09

Фото: Instagram/realmadrid

После перерыва игрок "Реала" Давид Алаба отметился автоголом, а Микель Ойарсабаль увеличил преимущество гостей. 

Вскоре Джуд Беллингем и Орельен Тчуамени снова сравняли счет – 3:3. Но Ойарсабаль оформил дубль и перевел игру в экстратайм.

А там на 115-й минуте битвы защитник сборной Германии Антонио Рюдигер забил четвертый гол "Галактикос" и вывел своих коллег в финал Кубка Испании.

За счет победы в первой игре на поле "Сосьедада" (1:0) команда Карло Анчелотти получила путевку в решающую стадию турнира. 

"Смогли быстро сравнять счет, то же самое было при счете 1:3. В дополнительное время, думаю, мы были сильнее. Были ошибки, но справились. "Сосьедад" – очень хорошая команда, они сделали задачу сложной для нас. Никогда не думал, что вылетим, потому что на "Бернабеу" может случиться все, что угодно. Дома никогда не сдаемся, и это хорошо. Эндрик сыграл очень хорошо. Хотим, чтобы он двигался умно и делал это хорошо, даже если он нечасто касается мяча".   Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Теперь королевский клуб будет ждать соперника по решающему матчу, который состоится 26 апреля. Будущий противник "Реала" определится после второго полуфинала Кубка Испании, где встретятся "Барселона" и "Атлетико".

Первая игра "блауграны" и "матрасников" завершилась со счетом 4:4.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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