"МЮ" одержал волевую победу в меньшинстве над "Ипсвичем"
"Красные дьяволы" на домашней арене в своем фирменном стиле сумели победить "Ипсвич" – 3:2 – в рамках 27-го тура Премьер-лиги.
При этом хозяева поля заканчивали поединок вдесятером, после того как в первом тайме был удален Доргу.
Гости повели в счете уже на 4-й минуте, когда отличился Джейден Филоджин-Байдейс после ошибки Патрика Доргу.
Спустя время полузащитник "Ипсвича" Сэм Морси забил в собственные ворота. Чуть позже Маттейс де Лигт вывел "манкунианцев" вперед.
А перед уходом на перерыв Филоджин-Байдейс оформил дубль и восстановил равновесие.
В начале второго тайма Харри Магуайр порадовал своих фанатов на "Олд Траффорд", забив, как оказалось позже, победный гол – 3:2.
После успеха над "Ипсвичем" подопечные Рубена Аморима набрали 33 очка и располагаются на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ.
Между тем накануне "Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии и ждет битвы с "Миланом".