"МЮ" одержал волевую победу в меньшинстве над "Ипсвичем"

В ночь на 27 февраля один из очередных героических матчей с волевым успешным исходом в своей истории провел футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", который сумел обыграть "Ипсвич" в рамках игр АПЛ, сообщает Zakon.kz.

"Красные дьяволы" на домашней арене в своем фирменном стиле сумели победить "Ипсвич" – 3:2 – в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

При этом хозяева поля заканчивали поединок вдесятером, после того как в первом тайме был удален Доргу.

Гости повели в счете уже на 4-й минуте, когда отличился Джейден Филоджин-Байдейс после ошибки Патрика Доргу.

Спустя время полузащитник "Ипсвича" Сэм Морси забил в собственные ворота. Чуть позже Маттейс де Лигт вывел "манкунианцев" вперед.

А перед уходом на перерыв Филоджин-Байдейс оформил дубль и восстановил равновесие.

В начале второго тайма Харри Магуайр порадовал своих фанатов на "Олд Траффорд", забив, как оказалось позже, победный гол – 3:2.

После успеха над "Ипсвичем" подопечные Рубена Аморима набрали 33 очка и располагаются на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

Между тем накануне "Интер" пробился в полуфинал Кубка Италии и ждет битвы с "Миланом".