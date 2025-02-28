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Спорт

"Вашингтон" Овечкина потерпел второе домашнее поражение подряд

Хоккей Второе Поражение, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 10:00 Фото: Instagram/capitals
Утром 28 февраля клуб российского форварда Александра Овечкина потерял очки во втором матче подряд регулярного чемпионата НХЛ, уступив дома "Сент-Луису" – 2:5, сообщает Zakon.kz.

Лидер столичного коллектива Александр Овечкин завершил этот матч без результативных очков. У него четыре броска в створ ворот соперника, три из которых были вне цели.

К этому часу в активе 39-летнего россиянина 47 (30+17) очков после 43 игр сезона. Он располагается на восьмой строчке списка лучших снайперов НХЛ нынешнего сезона.

Всего за карьеру регулярных чемпионатов НХЛ на счету Овечкина 883 гола в 1469 матчах. Он находится на второй строчке ведущих бомбардиров за всю историю Лиги, уступая лишь легендарному Уэйну Гретцки (894).

Стоит отметить, что "Вашингтон" терпит вторую неудачу кряду: 26 февраля команда Спенсера Карбери проиграла дома "Калгари" (1:3). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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