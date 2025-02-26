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Спорт

Овечкин оформил 883-й карьерный гол в истории регулярных чемпионатов НХЛ

Хоккей 883 Гол НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 08:57 Фото: Instagram/capitals
Утром 26 февраля российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отличился одной заброшенной шайбой в домашнем матче чемпионата НХЛ против "Калгари Флэймз". Для капитана столичной дружины этот гол стал 883-м за всю его карьеру в Североамериканской Лиге, сообщает Zakon.kz.

Лидер "Кэпиталз" сократил свое отставание от вечного рекорда канадца Уэйна Гретцки до 11 шайб. К сожалению, гол россиянина не помог его команде. Хозяева льда проиграли "Калгари" со счетом 1:3.

В итоге Овечкин к этой минуте набрал в регулярных сезонах НХЛ 1597 очков. Это за 883 шайбы и 714 результативных передач.

А всего в текущем сезоне на счету капитана "Вашингтона" после 42 матчей 30 голов и 17 ассистов. Он стал первым российским хоккеистом, кто вышел на рубеж "30 и более заброшенных шайб" в нынешнем чемпионате.

Что касается матча с "Флеймз", то здесь в составе победителей голами отметились Мартин Поспишил, Мэтт Коронато и Джонатан Юбердо.

25 февраля Александр Овечкин улучшил свои показатели и подобрался к списку топ-5 снайперов-ветеранов в НХЛ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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