"Вашингтон" потерпел второе поражение подряд и отдал лидерство в НХЛ

Утром 18 декабря на арене "Юнайтед-центр" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги клуб "Чикаго Блэкхоукс" обыграл "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 3:2, сообщает Zakon.kz.

Для команды Александра Овечкина, который в эти дни почти близок к возвращению к матчам НХЛ, это вторая неудача подряд. И к тому же подопечные Спенсера Карбери отдали первое место "Нью-Джерси Дэвилз" в таблице Восточной конференции.

В поединке со столичной дружиной за хозяев забили Илья Михеев, Ти Джей Броди и Райан Донато. За гостей отличились Пьер-Люк Дюбуа и Эндрю Манджапане.

Днем ранее "Кэпиталз" также на выезде уступил "Даллас Старз" – 1:3. В обоих поражениях свою команду в качестве болельщика поддерживал травмированный капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который уже в ближайшее время хочет вернуться на лед. Однако врачи пока против данного решения 39-летнего россиянина.

Закончив с выездными играми, следующие два матча столичный коллектив проведет дома. Сначала с "Каролина Харрикейнз" (21 декабря), затем примет "Лос-Анджелес" (23 декабря).

А накануне после серии из восьми поражений наконец-то порадовал казахстанский "Барыс", который в Москве сумел переиграть одного из лидеров Западной конференции КХЛ – "Динамо" (2:0).

19 декабря команда Галыма Мамбеталиева в гостях встретится с китайским "Кунлунь Ред Стар".