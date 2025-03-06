Овечкин забил 885-й гол и спас от поражения "Вашингтон" в НХЛ

Утром 6 марта клуб "Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 в овертайме благодаря важной шайбе своего лидера Александра Овечкина, сообщает Zakon.kz.

На старте матча команды обменялись голами, у гостей отличился Пьер-Люк Дюбуа, а у "рейнджеров" – Артемий Панарин.

Во втором периоде хозяева льда вышли вперед благодаря шайбе Сэма Кэррика. Столичный коллектив отыгрался только в середине третьей двадцатиминутки, счет сравнял Александр Овечкин, когда реализовал большинство и забил свой 885-й гол в регулярных чемпионатах за карьеру.

Спустя время "Кэпиталз" вырвал победу в овертайме благодаря голу Тома Уилсона – 3:2.

Что касается капитана "Вашингтона", то он забросил 885-ю шайбу в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 9 шайб.

В нынешнем сезоне в активе Овечкина 49 (32+17) очков после 46 игр, и он уже влетел в список топ-5 лучших снайперов чемпионата.

Команда Спенсера Карбери сейчас набрала 88 очков и лидирует не только в Восточной конференции, но во всей общей таблице НХЛ.

Эта победа стала второй для команды 39-летнего российского форварда после серии из трех домашних поражений подряд в Лиге.