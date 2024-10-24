Овечкин помог "Вашингтону" второй день подряд обыграть "Филадельфию"

Рано утром 24 октября хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" снова переиграл "Филадельфию Флайерз" (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Одну из шайб у победителей забросил российский форвард Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Второе противостояние российских хоккейных талантов Александра Овечкина и Матвея Мичкова было более интересным. Оба игрока сумели забить по одной шайбе, а Матвей плюс еще сделал передачу. Но это не помогло его "Филадельфии", которая проиграла во втором матче подряд "Вашингтону" в течение суток.

Все же 19-летний Мичков не ушел со льда без приза, его признали третьей звездой прошедшей встречи.

Если команда Матвея проиграла вчера дома, то уже сегодня – на арене "Кэпиталз", а Овечкин забил свой 855-й карьерный гол в НХЛ. Россиянин поразил пустые ворота гостей в третьем периоде встречи.

Тем самым капитан столичной дружины забросил 855-й гол и находится на расстоянии 39 шайб от легендарного рекорда Уэйна Гретцки, который имеет в своем активе 894 взятия ворот.

В новом сезоне это второй гол 39-летнего форварда, а всего сейчас на его счету 5 (2+3) баллов за результативность после 6 игр текущего чемпионата.

23 октября состоялась первая в истории очная встреча на льду НХЛ двух популярных российских хоккеистов – Александра Овечкина и Матвея Мичкова. Легенда "Вашингтона" сумел переиграть восходящую звезду "Филадельфии" в дебютном противоборстве (4:1).