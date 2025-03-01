Команду Роналду разгромил "середнячок" чемпионата Саудовской Аравии
Фото: Instagram/cristiano
"Аль-Наср" в гостях проиграл "Аль-Орубе" в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.
В составе победителей отличились Омар Аль-Сома и Йохан Гудмундссон. "Аль-Наср" ответил единственным голом Навафа Аль-Бушала.
Криштиану Роналду отыграл весь матч, но не смог отличиться результативными действиями.
"Аль-Наср" с 47 очками занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Турнирную таблицу возглавляет "Аль-Иттихад" с 56 очками.
Ранее сообщалось, что Роналду забил 925-й гол в карьере и вернул звание лучшего снайпера. Остается следить, сохранит ли он его.
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