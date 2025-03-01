"Ордабасы" не смог распечатать ворота "Актобе" на старте КПЛ-2025

1 марта стартовал новый сезон в казахстанском футбольном чемпионате, и в первый игровой день дебютного тура болельщики смогли насладиться тремя интересными играми, в одной из которых "Ордабасы" принимал "Актобе", сообщает Zakon.kz.

Встреча главных фаворитов на чемпионство нынешнего сезона прошла в Туркестане и завершилась боевой ничьей – 0:0.

Матч-открытие КПЛ-2025 прошел в Атырау, где одноименный клуб переиграл "Елимай" из Семея – 2:1.

Стартовый игровой день 1 тура QFL-2025 завершился поединком в Костанае, где "Тобол" переиграл "Улытау" (Жезказган) – 2:0.

Благодаря этой победе коллектив Нурбола Жумаскалиева вышел на первое место турнирной таблицы чемпионата Казахстана по футболу, набрав три очка. На второй строчке идет "Атырау" (3), а третью позицию делят "Актобе" и "Ордабасы", у них по одному баллу.

Продолжение матчей первого тура КПЛ-2025 пройдет 2 марта, где состоятся еще четыре игры, центральная из которых запланирована в Астане. Подопечные Григория Бабаяна примут алматинский "Кайрат".

Стоит заметить, что команда Рафаэля Уразбахтина 22 февраля на столичной арене уже одержала первую официальную победу в новом сезоне, когда был обыгран "Актобе" в матче за Суперкубок страны.