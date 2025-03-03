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Спорт

"Барселона" одержала разгромную победу и вышла в лидеры Ла Лиги

ФК &quot;Барселона&quot;, футбол, чемпионат Испании, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 05:41 Фото: Instagram/fcbarcelona
Каталонская "Барселона" возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании по футболу, сообщает Zakon.kz.

В 26-м туре "сине-гранатовые" разбили на своем поле "Реал Сосьедад" со счетом 4:0.

В составе победителей заявили о себе Жерар Мартен, Марк Касадо, Рональд Араухо и Роберт Левандовски.

Начиная с 17-й минуты гости играли вдесятером – красную карточку получил Ариц Элустондо.

Благодаря этой победе "Барселона" вновь возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. На счету каталонцев 57 очков. Следом идут "Атлетико" (56 очков) и "Реал Мадрид" (54 очка).

Ранее сообщалось, что команду Роналду разгромил "середнячок" чемпионата Саудовской Аравии.

Аксинья Титова
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