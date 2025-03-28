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Спорт

"Барселона" разгромила "Осасуну" и стала единоличным лидером Ла Лиги

Футбол Победа Осасуна, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 10:09 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 28 марта каталонский футбольный клуб "Барселона" в рамках перенесенного матча 27-го тура чемпионата Испании уверенно переиграл "Осасуну" со счетом 3:0. Этот результат позволил "блаугране" оторваться от своих конкурентов в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

"Барселона" стала единоличным лидером Ла Лиги, набрав 63 очка. На три балла отстает "Реал" и на семь – "Атлетико".

В домашнем противостоянии с "Осасуной" счет на 11-й минуте открыл Ферран Торрес. Чуть позже Дани Ольмо увеличил преимущество "сине-гранатовых", со второй попытки точно пробив пенальти.

Во втором тайме главный снайпер "Барсы" и Ла Лиги Роберт Левандовски довел счет до разгромного – 3:0, выйдя на замену.

После это успеха каталонский коллектив продлил свою серию без поражений до 19-ти матчей.

"Сейчас переживаем отличные времена, нам предстоит сыграть еще много матчей. Очень горжусь своими игроками, встреча прошла в не самый лучший день для этого. Мы дорого заплатили за это травмой Ольмо. Гави провел отличный матч, горжусь тем, как он сыграл. У него была серьезная травма, и он всегда готов, даже если начинает игру в запасе. Он большой профессионал, в восторге от него".Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

Последнее поражение команде Ханси Флика 21 декабря 2024 года нанес "Атлетико". И с тех пор в активе "блауграны" 16 побед и три ничьих в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании, а также Лиге чемпионов УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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