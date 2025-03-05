"Арсенал" установил рекорд Лиги чемпионов всех времен

Фото: Instagram/arsenal

Лондонский "Арсенал" стал первой командой в истории турнира, которая забила семь голов на выезде в матче плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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