"Арсенал" установил рекорд Лиги чемпионов всех времен
Фото: Instagram/arsenal
Лондонский "Арсенал" стал первой командой в истории турнира, которая забила семь голов на выезде в матче плей-офф, сообщает Zakon.kz.
"Арсенал" разгромил нидерландский ПСВ в гостях со счетом 7:1.
Так лондонцы стали первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, забившей семь голов на выезде в матче плей-офф.
Исключением является игра "Барселона" – "Бавария" (2:8), проходившая в Лиссабоне, в рамках четвертьфинала главного еврокубкового турнира в 2020 году. Плей-офф того розыгрыша доигрывался после пандемии коронавируса на нейтральных стадионах.
Ранее стали известны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
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