#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.74
525.23
5.6
Спорт

"Арсенал" установил рекорд Лиги чемпионов всех времен

ФК &quot;Арсенал&quot;, футбол, Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 08:41 Фото: Instagram/arsenal
Лондонский "Арсенал" стал первой командой в истории турнира, которая забила семь голов на выезде в матче плей-офф, сообщает Zakon.kz.

"Арсенал" разгромил нидерландский ПСВ в гостях со счетом 7:1.

Так лондонцы стали первой командой в истории Лиги чемпионов УЕФА, забившей семь голов на выезде в матче плей-офф.

Исключением является игра "Барселона" – "Бавария" (2:8), проходившая в Лиссабоне, в рамках четвертьфинала главного еврокубкового турнира в 2020 году. Плей-офф того розыгрыша доигрывался после пандемии коронавируса на нейтральных стадионах.

Ранее стали известны итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Белал назвал Шавката Рахмонова следующим в очереди на титульный бой
Спорт
07:45, Сегодня
Белал назвал Шавката Рахмонова следующим в очереди на титульный бой
Самоделкина и Шайдоров представят Казахстан на ЧМ по фигурному катанию в США
Спорт
06:55, Сегодня
Самоделкина и Шайдоров представят Казахстан на ЧМ по фигурному катанию в США
Бывший партнер Роналду по "Реалу" заявил, что играет лучше Криштиану
Спорт
06:36, Сегодня
Бывший партнер Роналду по "Реалу" заявил, что играет лучше Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: