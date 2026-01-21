#Казахстан в сравнении
Спорт

"Арсенал" первым гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Победа Интер, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 10:53 Фото: Instagram/arsenal
В ночь на 21 января прошли матчи первого игрового дня седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по исходу которых лондонский "Арсенал" первым из 36-ти команд завоевал путевку в плей-офф текущего турнира, сообщает Zakon.kz.

"Канониры" достигли подобного успеха после того, как минувшей ночью уверенно обыграли одного из своих главных конкурентов по турнирной таблице, итальянский "Интер", на его же поле.

Болельщики покидали огорченными легендарный "Сан-Сиро" после неудачи своих любимцев от английского клуба – 1:3. Тем самым "Арсенал" гарантировал себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что "пушкари" выиграла все семь игр на общем этапе, набрав максимальное 21 очко.

С таким показателем команда Микеля Артеты впервые в своей истории установила клубный рекорд на уровне Лиги чемпионов.

"Горжусь командой, перед матчем обсуждали, что нужно сыграть по-особенному, и мы это сделали. Были на ином уровне, и сделать это на "Сан-Сиро" против одной из лучших команд Европы– это нечто особенное. "Интер" отлично контролирует ход матче, и мы знали, что придется делать на поле и с помощью замен".Главный тренер "Арсенала" Микель Артета

Таким образом, "Арсенал" никому не проигрывает последние 12 встреч: девять побед и три ничьих.

В последнем восьмом туре общего этапа Лиги чемпионов лондонская дружина 28 января дома сыграет с "Кайратом".

Алматинцы в свою очередь вчера, 20 января, в Астане были разгромлены бельгийским "Брюгге" (4:1).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
