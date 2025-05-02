Итоги первых матчей 1/2 финала Лиги конференций
Фото: Instagram/chelseafc
1 мая 2025 года прошли первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.
Результаты футбольных встреч выглядят так:
- "Бетис" (Испания) – "Фиорентина" (Италия) – 2:1;
- "Юргорден" (Швеция) – "Челси" (Англия) – 1:4.
Ответные полуфинальные матчи Лиги конференций пройдут во Флоренции и в Лондоне. Игры назначены на четверг, 8 мая.
Пока лидером Лиги конференций является команда "Олимпиакос" из Греции, обыгравшая в финальном матче прошлого сезона итальянскую "Фиорентину".
Финал Лиги конференций сезона-2024/2025 состоится в Польше 28 мая.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" превзошел "Атлетик" в первом полуфинале Лиги Европы.
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