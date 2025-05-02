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Спорт

Итоги первых матчей 1/2 финала Лиги конференций

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 08:57 Фото: Instagram/chelseafc
1 мая 2025 года прошли первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Результаты футбольных встреч выглядят так:

  • "Бетис" (Испания) – "Фиорентина" (Италия) – 2:1;
  • "Юргорден" (Швеция) – "Челси" (Англия) – 1:4.

Ответные полуфинальные матчи Лиги конференций пройдут во Флоренции и в Лондоне. Игры назначены на четверг, 8 мая.

Пока лидером Лиги конференций является команда "Олимпиакос" из Греции, обыгравшая в финальном матче прошлого сезона итальянскую "Фиорентину".

Финал Лиги конференций сезона-2024/2025 состоится в Польше 28 мая.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" превзошел "Атлетик" в первом полуфинале Лиги Европы.

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Аксинья Титова
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