Итоги первых матчей 1/2 финала Лиги конференций

1 мая 2025 года прошли первые полуфинальные матчи Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Результаты футбольных встреч выглядят так:

"Бетис" (Испания) – "Фиорентина" (Италия) – 2:1;

"Юргорден" (Швеция) – "Челси" (Англия) – 1:4.

Ответные полуфинальные матчи Лиги конференций пройдут во Флоренции и в Лондоне. Игры назначены на четверг, 8 мая.

Пока лидером Лиги конференций является команда "Олимпиакос" из Греции, обыгравшая в финальном матче прошлого сезона итальянскую "Фиорентину".

Финал Лиги конференций сезона-2024/2025 состоится в Польше 28 мая.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" превзошел "Атлетик" в первом полуфинале Лиги Европы.