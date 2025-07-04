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Спорт

Казахстан сразится с Италией за путевку на Евро-2026 по футзалу

Футзал Встреча Италия, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2025 12:04 Фото: Instagram/kff_team_futsal
3 июля в офисе УЕФА прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы-2026 по футзалу, по итогам которой сборная Казахстана встретится с вице-чемпионами мира 2004 года – командой Италии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские футзалисты сыграют с одной из титулованных сборных, которая является двукратным чемпионом Европы (2003, 2014), а также финалистом ЧМ-2004.

Двухматчевое противостояние запланировано на 15 и 24 сентября, первое из которых пройдет на итальянской площадке.

Помимо встречи Казахстан – Италия состоятся еще три стыковых поединка, победители которых получат прямую путевку на Евро-2026.

Наша сборная в отборочном цикле к чемпионату Европы заняла второе место в группе 6, пропустив вперед себя представителей Армении.

Финальная часть Евро-2026 пройдет с 20 января по 7 февраля на территории трех государств: Словении, Латвии и Литвы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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