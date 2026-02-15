Роналду вернулся и забил свой 962-й гол в профессиональной карьере
41-летний нападающий вышел в стартовом составе своей команды в выездном матче против "Аль-Фатеха" в рамках 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Капитан "Аль-Насра" открыл счет в этом поединке на 18-й минуте после передачи Садио Мане. А после перерыва Айман Яхья увеличил преимущество гостей.
Итоговый счет на табло – 2:0 в пользу коллектива Криштиану Роналду.
Благодаря последнему взятию ворот лидер сборной Португалии довел свою копилку забитых голов до 18-ти в 19 матчах саудовской лиги. Он идет в тройке лучших бомбардиров чемпионата.
"Еще один шаг вперед. Продолжаем".Криштиану Роналду
Таким образом, Роналду помог "Аль-Насру" продлить победную серию до семи матчей подряд в чемпионате Саудовской Аравии.
Португалец ранее пропустил три встречи своего клуба из-за некоторых недопониманий с высшими футбольными чиновниками страны, в связи с чем был подвергнут критике.