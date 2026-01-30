#Казахстан в сравнении
Спорт

Передача Овечкина помогла "Вашингтону" одержать очень важную победу в НХЛ

Хоккей Передача Овечкина, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 12:05 Фото: Instagram/capitals
Неудачно выступающий в последнее время клуб "Вашингтон Кэпиталз" одержал ценную выездную победу над "Детройт Ред Уингз" в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Встреча, которая прошла на арене "красных крыльев" в Детройте, завершилась успехом столичной команды в серии буллитов со счетом 4:3.

Благодаря данной победе "Вашингтон" прервал серию из двух поражений подряд, а лидер гостей Александр Овечкин отличился в этом матче результативной передачей, которая стала для него 750-й в истории регулярных чемпионатов.

Сейчас в активе россиянина 46 (22+24) очков после 55 игр текущего сезона. Он располагается на 50-й позиции списка лучших бомбардиров нынешнего чемпионата.

Что касается дел "Вашингтона" в турнирной таблице, то здесь клуб Овечкина с активом в 59 очков пока сохраняет шансы на попадание в зону плей-офф. Подопечные Спенсера Карбери на данный час занимают 10-ю строчку в Восточной конференции и им необходимо набирать больше очков в оставшихся играх регулярного сезона.

Между тем украинский вратарь Анатолий Трубин стал главным героем заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
