Овечкин после травмы одержал третью победу подряд с "Вашингтоном"

В ночь на 1 января завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором клуб "Вашингтон Кэпиталз" дома обыграл "Бостон Брюинз" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Эта победа стала третьей подряд для возвратившегося после травмы российского капитана столичной дружины Александра Овечкина.

39-летний нападающий отсутствовал на играх своей команды почти 40 дней из-за перелома в ноябрьской игре против "Юты".

Главной звездой прошедшего матча с "Бостоном" стал белорусский форвард хозяев льда Алексей Протас, который отличился дублем в составе победителей. Плюс еще одну шайбу оформил Джейкоб Чикран. Единственный гол у гостей забил Джастин Бразо.

После успеха над "Бостоном" столичные хоккеисты набрали 52 очка и вернули себе первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона и Восточной конференции.

Следующую встречу в рамках НХЛ "Кэпиталз" проведет дома 3 января против "Миннесоты".

Ранее свое возвращение на лед после травмы Александр Овечкин отметил двумя шайбами за сутки.