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Спорт

Роналду высказался после сенсационной ничьи в матче Саудовского чемпионата

Роналдо, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 02:20 Фото: Instagram/cristiano
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на спорный результат в матче 24-го тура саудовской Про-Лиги с "Аль-Шабабом" (2:2), сообщает Zakon.kz.

Во встрече с "Аль-Шабабом" 40-летний футболист отметился голом, который стал для него 926-м в карьере. В течение карьеры Роналду забил 791 гол на клубном уровне, еще 135 – в составе сборной Португалии.

"Мы будем продолжать бороться!", – сказал Криштиану Роналду.

Сейчас "Аль-Наср" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда набрала 48 очков за 24 матча. "Аль-Шабаб" заработал 40 очков после 24 игр и располагается на шестой строчке.

На первом месте находится "Аль-Иттихад", у которого 58 очков за 24 игры.

Ранее Роналду бросили вызов. Его бывший партнер по "Реалу" заявил, что играет лучше Криштиану.

Аксинья Титова
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