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Спорт

"Реал" победил "Райо Вальекано" и догнал "Барселону" в таблице Ла Лиги

Футбол Победа Ла Лига, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 09:41 Фото: Instagram/realmadrid
Поздно вечером 9 марта мадридский "Реал" на своем поле переиграл "Райо Вальекано" (2:1) в рамках 27-го тура испанского футбольного чемпионата. Благодаря этому результату "сливочные" поднялись на второе место турнирной таблицы, уступая "Барсе" только по личной встрече, сообщает Zakon.kz.

Домашний поединок для королевского клуба сложился не легким, все мячи были забиты в первом тайме. 

Счет открыл Килиан Мбаппе, спустя мгновение Жуниор Винисиус удвоил преимущество. Перед уходом на перерыв игрок гостей Педро Диас отыграл один мяч.

В итоге "Реал" одержал победу со счетом 2:1 и сравнялся с "Барселоной" по очкам (57), опережая "Атлетико" в таблице Ла Лиге. Но у каталонского коллектива игра в запасе.

В 27-м туре испанского первенства сюрприз преподнес мадридский "Атлетико", который на выезде неожиданно уступил "Хетафе" (1:2) и сместился на третье место (56 баллов). 

Тем временем, алматинский футбольный клуб "Кайрат" возглавил таблицу КПЛ-2025 по итогам матчей второго тура.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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