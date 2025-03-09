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Спорт

Три гранда европейского футбола сенсационно проиграли в своих чемпионатах

Футбол Поражение Баварии, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 12:56 Фото: Instagram/VfLBochum1848.Official
8 марта прошли игры в ведущих футбольных первенствах европейских стран, где были зафиксированы неожиданные результаты с участием топовых клубов, сообщает Zakon.kz.

Из этих трех неудач самая ощутимая оказалась на счету немецкой "Баварии", которая в рамках 25-го тура Бундеслиги проиграла дома скромному "Бохуму" – 2:3.

При этом "мюнхенцы" заканчивали игру вдесятером, красную карточку за грубую игру получил хавбек Жоау Пальинья.

Также на своей арене потерпел крах действующий чемпион Бундеслиги "Байер", уступив "Вердеру" – 0:2. Подопечные Хаби Алонсо прервали серию из 23 матчей без поражений в немецкой лиге.

Победитель Лиги чемпионов 2023 года и действующий чемпион АПЛ  "Манчестер Сити" не смог одолеть на выезде "Ноттингем Форрест" – 0:1. Победу "лесникам" на 83-й минуте поединка принес Каллум Хадсон-Одои.

В итоге "горожане" проиграли девятый матч в текущем сезоне английского первенства, а их наставник Хосеп Гвардиола продолжает устанавливать свой антирекорд.

Футбол 15 Поражений Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 12:56

Фото: Instagram/mancity

Включая встречи на европейской арене, главный тренер "Сити" потерпел неудачи в 15-ти играх, начиная с 30 октября 2024 года.

"Небесно-голубые", потеряв шансы за защиту титула в Англии, плюс недавно вылетели из Лиги чемпионов УЕФА.  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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