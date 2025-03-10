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Спорт

21-летний казахстанский футболист забил гол в Испании

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 02:10 Фото: kff.kz
Молодой казахстанский нападающий Данил Анкудинов отметился голом в составе испанского футбольного клуба "Менсахеро", сообщает Zakon.kz.

21-летний Анкудинов поразил ворота команды "Панадерия" на 83-й минуте матча 25-го тура группы "12" третьего дивизиона Королевской испанской футбольной федерации (пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Испании).

Встреча завершилась сенсационным поражением "Менсахеро" со счетом 2:3. После 25 проведенных матчей "Менсахеро" с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице, "Панадерия" с 29 очками находится на 12-й строчке.

Ранее "Реал" победил "Райо Вальекано" и догнал "Барселону" в таблице Ла Лиги.

Аксинья Титова
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