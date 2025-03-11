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Спорт

Казахстан назвал окончательный состав на матчи против Уэльса и Лихтенштейна

Казахстан, окончательный состав, матчи, Уэльс и Лихтенштейн, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 20:18 Фото: kff.kz
Национальная сборная Казахстана 11 марта объявила окончательный состав из 32 футболистов на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира-2026 против Уэльса и Лихтенштейна, сообщает Zakon.kz.

Учебно-тренировочный сбор стартовал сегодня в турецкой Анталии. Футболисты, выступающие за рубежом, присоединятся к команде 17 марта.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Александр Заруцкий, Темирлан Анарбеков (оба – "Кайрат"), Стас Покатилов ("Сабах", Азербайджан), Дулат Талыспаев ("Кеге", Дания).

Защитники: Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов ("Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (оба – "Ордабасы"), Адильбек Жумаханов ("Елимай"), Мади Хасейн ("Женис").

Полузащитники: Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Эльхан Астанов ("Астана"), Ислам Чесноков, Наурызбек Жагоров (оба – "Тобол"), Серикжан Мужиков ("Елимай"), Галымжан Кенжебек ("Кошице", Словакия), Алияр Мухамед ("Окжетпес"), Георгий Жуков ("Пуща", Польша), Динмухамед Караман ("Женис"), Давид Есимбеков ("Жетысу").

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Рамазан Каримов ("Астана").

Тренерский штаб: Али Алиев – главный тренер, Нурбол Жумаскалиев – ассистент главного тренера, Елдос Ахметов – ассистент главного тренера, Юрий Чухлеба – ассистент главного тренера, Олег Воскобойников – тренер вратарей, Максим Зуев – тренер по физподготовке, Могамед Нозадзе – тренер-аналитик, Нурлан Биттугулов – доктор, Степан Тупик – врач-реабилитолог, Алексей Михайлов – физиотерапевт, Евгений Карнаухов – массажист, Алексей Гудзев – массажист, Акмурат Акчабаев – массажист, Руслан Балтиев – директор Департамента национальных сборных, Болат Адамбеков – главный менеджер, Куаныш Муханбет – менеджер, Максим Шауберт – кит-менеджер, Елдар Ермеков – видеооператор.

В марте сборная Казахстана в рамках квалификации ЧМ-2026 проведет два выездных матча. 22 марта казахстанцы сыграют против сборной Уэльса. Игра состоится на стадионе "Кардифф Сити" в Кардиффе и начнется в ночь на 23 марта в 00:45 по казахстанскому времени.

Через дня дня сборная Казахстана встретится с командой Лихтенштейна. Игра запланирована в городе Вадуц на стадионе "Райнпарк". Начало матча – в 00:45 по казахстанскому времени.

Ранее сообщалось, что 21-летний казахстанский футболист забил гол в Испании. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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