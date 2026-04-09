"Атлетико" обыграл на выезде "Барселону" в матче Лиги чемпионов УЕФА

Минувшей ночью один из главных фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов УЕФА каталонская "Барселона" неожиданно проиграла дома мадридскому "Атлетико" со счетом 0:2 в рамках первого матча 1/4 финала данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Гости получили небольшое преимущество уже по ходу первого тайма, когда был удален местный игрок Пау Кубарси за фол на Джулиано Симеоне.

Аргентинский нападающий "матрасников" Хулиан Альварес сразу же наказал хозяев поля за это нарушение, красиво забив со штрафного.

Во втором тайме мадридская дружина удвоила свое преимущество, Александр Серлот сделал счет комфортным – 0:2.

"Мы еще ни разу не побеждали на "Камп Ноу", это очень сложно. Возможно, это лучшая команда Европы наряду с ПСЖ и "Баварией". Благодаря командной работе смогли ранить их в нужный момент. Второй гол придал нам уверенности. Футбол прекрасен, потому что здесь главное – итоговый результат. Были предельно собранными, проявили смелость и воспользовались моментами. Хороший результат, но соперник наверняка заставит нас страдать через неделю, знаем, против кого играем, мы готовы и постараемся показать хорошую игру". Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне

Команда Диего Симеоне прервала серию "Барселоны" из девяти матчей без поражений. До этого "сине-гранатовые" терпели неудачу 16 февраля, затем они одержали восемь побед и одну встречу свели к ничьей.

"Проиграли, но создали несколько очень хороших моментов, не собираемся сдаваться. У нас было достаточно возможностей забить, верим в себя, очень хорошо играли в меньшинстве. Было непросто защищаться, но свои моменты мы создавали". Главный тренер "Барселоны" Х. Д. Флик

Также нужно отметить, что "Атлетико" победил "Барселону" на "Камп Ноу" впервые за 26 матчей. В последний раз мадридский клуб праздновал успех на арене каталонской дружины 5 февраля 2006 года, когда они выиграли благодаря дублю Фернандо Торреса (3:1) в рамках Ла Лиги.

Таким образом, успешная схема игры Диего Симеоне, о которой он говорил чуть ранее, дала свои плоды. Ответная игра между этими командами пройдет 14 апреля.