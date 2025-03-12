#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
488.53
531.91
5.68
Спорт

Казахстанец Ербол Хамитов сотворил историю мирового пара биатлона

Парабиатлон, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 14:16 Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Пара биатлонист Ербол Хамитов стал первым казахстанским спортсменом, кому удалось выиграть общий зачет Кубка мира по итогам сезона-2024/25, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, это достижение стало исторической победой для казахстанского спорта спустя 31 год. Последний раз "Хрустальный глобус" в страну привез в 1994 году лыжник Владимир Смирнов.

11 марта в шведском Торсби прошла последняя гонка сезона – спринт, где Ербол Хамитов занял второе место и получил "Хрустальный глобус" благодаря набранным очкам в течение сезона.

В текущем сезоне наш пара биатлонист одержал несколько ключевых побед, набрав в общей сложности 1005 очков. Кроме этого, он завоевал золотую медаль на чемпионате мира по биатлону.

Пара Биатлон Хрустальный Глобус, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 14:16

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Другой представитель казахстанской сборной по пара биатлону Александр Герлиц также стал призером прошедших соревнований, завоевав серебряную медаль в своей категории.

Месяц назад Ербол Хамитов добился громкого успеха, когда одержал победу на ЧМ-2025 по пара биатлону в Словении.

Ему не было равных в индивидуальной гонке на 12,5 км, когда он пересек финишную черту первым с результатом 35:29.01.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Как выиграть Toyota Camry и MacBook? В Казахстане стартует чемпионат "Национальный спортивный эксперт"!
Спорт
15:19, Сегодня
Как выиграть Toyota Camry и MacBook? В Казахстане стартует чемпионат "Национальный спортивный эксперт"!
Клуб Самородова с экс-вратарем "Кайрата" сотворил сенсацию в Кубке России
Спорт
15:11, Сегодня
Клуб Самородова с экс-вратарем "Кайрата" сотворил сенсацию в Кубке России
Наставник "ПСЖ" назвал героя победного матча против "Ливерпуля"
Спорт
12:51, Сегодня
Наставник "ПСЖ" назвал героя победного матча против "Ливерпуля"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: