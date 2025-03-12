Казахстанец Ербол Хамитов сотворил историю мирового пара биатлона

Пара биатлонист Ербол Хамитов стал первым казахстанским спортсменом, кому удалось выиграть общий зачет Кубка мира по итогам сезона-2024/25, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МТС РК, это достижение стало исторической победой для казахстанского спорта спустя 31 год. Последний раз "Хрустальный глобус" в страну привез в 1994 году лыжник Владимир Смирнов.

11 марта в шведском Торсби прошла последняя гонка сезона – спринт, где Ербол Хамитов занял второе место и получил "Хрустальный глобус" благодаря набранным очкам в течение сезона.

В текущем сезоне наш пара биатлонист одержал несколько ключевых побед, набрав в общей сложности 1005 очков. Кроме этого, он завоевал золотую медаль на чемпионате мира по биатлону.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Другой представитель казахстанской сборной по пара биатлону Александр Герлиц также стал призером прошедших соревнований, завоевав серебряную медаль в своей категории.

Месяц назад Ербол Хамитов добился громкого успеха, когда одержал победу на ЧМ-2025 по пара биатлону в Словении.

Ему не было равных в индивидуальной гонке на 12,5 км, когда он пересек финишную черту первым с результатом 35:29.01.