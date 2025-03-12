"Бавария" сразится с "Интером" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

По итогам стартового игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов определена первая пара команд, которые разыграют путевку в полуфинал турнира. Этот шанс предоставлен немецкой "Баварии" и итальянскому "Интеру", сообщает Zakon.kz.

В 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы "Бавария" дважды победила своих соотечественников из "Байера" (3:0, 2:0).

В свою очередь команда Симоне Индзаги также два раза на своем пути обыграла голландский "Фейеноорд" (2:0, 2:1).

Успешно пройдя 1/8 финала Лиги чемпионов, теперь "Бавария" и "Интер" дальше сразятся между собой. Первая игра пройдет 8 или 9 апреля, а ответная запланирована на 15 или 16 апреля.

В последний раз команды встречались на групповой стадии данного турнира в сезоне-2022/23, тогда "мюнхенцы" победили со счетом 2:0.

Здесь не стоит забывать, что итальянцы два года назад заработали путевку в финал Лиги чемпионов, преодолев барьер в лице "Милана". А потом в матче за трофей проиграли "Манчестер Сити".