#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
488.53
531.91
5.68
Спорт

"Бавария" сразится с "Интером" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Бавария Интер, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 16:14 Фото: Instagram/fcbayern
По итогам стартового игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов определена первая пара команд, которые разыграют путевку в полуфинал турнира. Этот шанс предоставлен немецкой "Баварии" и итальянскому "Интеру", сообщает Zakon.kz.

В 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы "Бавария" дважды победила своих соотечественников из "Байера" (3:0, 2:0).

В свою очередь команда Симоне Индзаги также два раза на своем пути обыграла голландский "Фейеноорд" (2:0, 2:1).

Успешно пройдя 1/8 финала Лиги чемпионов, теперь "Бавария" и "Интер" дальше сразятся между собой. Первая игра пройдет 8 или 9 апреля, а ответная запланирована на 15 или 16 апреля.

В последний раз команды встречались на групповой стадии данного турнира в сезоне-2022/23, тогда "мюнхенцы" победили со счетом 2:0.

Здесь не стоит забывать, что итальянцы два года назад заработали путевку в финал Лиги чемпионов, преодолев барьер в лице "Милана". А потом в матче за трофей проиграли "Манчестер Сити". 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Рулевой "Барселоны" Флик хочет выиграть Лигу чемпионов УЕФА
Спорт
17:03, Сегодня
Рулевой "Барселоны" Флик хочет выиграть Лигу чемпионов УЕФА
Как выиграть Toyota Camry и MacBook? В Казахстане стартует чемпионат "Национальный спортивный эксперт"!
Спорт
15:19, Сегодня
Как выиграть Toyota Camry и MacBook? В Казахстане стартует чемпионат "Национальный спортивный эксперт"!
Клуб Самородова с экс-вратарем "Кайрата" сотворил сенсацию в Кубке России
Спорт
15:11, Сегодня
Клуб Самородова с экс-вратарем "Кайрата" сотворил сенсацию в Кубке России
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: