Кто и с кем сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

По итогам матчей второго игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА определился список восьми лучших команд, которые продолжат борьбу за заветный трофей текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

К этому часу уже образованы следующие пары, и в 1/4 финала Лиги чемпионов сразятся:

ПСЖ – "Ливерпуль".

"Реал" – "Бавария".

"Барселона" – "Атлетико".

"Спортинг" – "Арсенал".

Первые матчи пройдут 7 и 8 апреля на полях команд, указанных первыми. А ответные поединки запланированы на 14 и 15 апреля.

Что касается ответных встреч по программе второго игрового дня, то здесь все прогнозы сбылись и никакого чуда никто не преподнес. Фавориты целенаправленно били своих оппонентов.

Так, "Барселона" просто "уничтожила" английский "Ньюкасл" – 7:2, "Ливерпуль" разгромил турецкий "Галатасарай" – 4:0, "Бавария" обыграла итальянскую "Аталанту" – 4:1, "Атлетико" в гостях проиграл "Тоттенхэму" со счетом 2:3.

Однако "матрасники" за счет крупного домашнего выигрыша неделю назад (5:2) проходят в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы.