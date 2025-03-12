Галлахер установил сразу два рекорда в Лиге чемпионов

Центральный полузащитник мадридского "Атлетико" и сборной Англии Конор Галлахер установил сразу два рекорда в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Мадридское дерби проходит на стадионе "Сивитас Метрополитано". Игру обслуживает польская бригада арбитров, которую возглавляет Шимон Марциняк. На момент спортивного события в матче счет был 1:0 в пользу "Атлетико".

Счет в матче открыли на 28-й секунде после удара Галлахера. Конор установил сразу два рекорда. Его гол стал самым быстрым среди всех, забитых английскими футболистами в истории турнира.

Забитый в ворота "Реала" мяч стал самым быстрым в истории "Атлетико" в ЛЧ.

Ранее стало известно, что "Боруссия" сыграла с "Лиллем" за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.