Ямаль и Левандовски установили три рекорда Лиги чемпионов УЕФА
Накануне главная звезда "блауграны" Ямаль забил гол англичанам и стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось достичь отметки "10 голов" в возрасте до 19 лет.
1 – Aged 18 years and 248 days, Lamine Yamal has become the youngest player to score 10 goals in UEFA Champions League history, surpassing Kylian Mbappé's previous record set in 2017 (18 years, 350 days). Treasure. pic.twitter.com/Lbz6BgJHis— OptaJose (@OptaJose) March 18, 2026
Ламин в возрасте 18 лет и 248 дней улучшил рекорд Килиана Мбаппе, который ранее стоял на первом месте, отметившись 10 голами в 18 лет и 350 дней в 2017 году.
37-летний Роберт Левандовски признан самым возрастным футболистом, который сделал дубль в матче плей-офф Лиги чемпионов.
Robert Lewandowski is the oldest ever player to score twice in a UEFA Champions League match, overtaking Filippo Inzaghi.— Squawka (@Squawka) March 18, 2026
He's also the oldest player to score in the knockout rounds of the competition.
37 years and 209 days old. 👴 pic.twitter.com/379VrOarqm
Поляк забил два мяча в ворота "Ньюкасла" и обогнал прежнего рекордсмена – итальянца Филиппо Индзаги.
Robert Lewandowski a marqué contre 41 clubs différents en Ligue des Champions, soit un record pour un joueur dans la compétition devant Lionel Messi (40). #FCBNEW— Stats Foot (@Statsdufoot) March 18, 2026
Вдобавок Левандовски за свою карьеру забил 41-му клубу в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА и опередил знаменитого аргентинца Лионеля Месси (40). На третьей позиции в этой номинации стоит Криштиану Роналду, который огорчил вратарей 38 команд.
