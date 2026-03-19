#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
482.49
556.75
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

Ямаль и Левандовски установили три рекорда Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Рекорд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 13:20
Прошедший ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Барселоной" и "Ньюкаслом" подарил не только голевой звездопад (7:2), но и три рекорда в исполнении лидеров каталонского клуба – Ламина Ямаля и Роберта Левандовски, сообщает Zakon.kz.

Накануне главная звезда "блауграны" Ямаль забил гол англичанам и стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, кому удалось достичь отметки "10 голов" в возрасте до 19 лет.

Ламин в возрасте 18 лет и 248 дней улучшил рекорд Килиана Мбаппе, который ранее стоял на первом месте, отметившись 10 голами в 18 лет и 350 дней в 2017 году.

Фото: Instagram/FCBarcelona

37-летний Роберт Левандовски признан самым возрастным футболистом, который сделал дубль в матче плей-офф Лиги чемпионов.

Поляк забил два мяча в ворота "Ньюкасла" и обогнал прежнего рекордсмена – итальянца Филиппо Индзаги.

Вдобавок Левандовски за свою карьеру забил 41-му клубу в рамках игр Лиги чемпионов УЕФА и опередил знаменитого аргентинца Лионеля Месси (40). На третьей позиции в этой номинации стоит Криштиану Роналду, который огорчил вратарей 38 команд.

Тем временем на днях Мексика изъявила желание принять матчи сборной Ирана по футболу на ЧМ-2026.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: