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Спорт

Суперкомпьютер назвал нового фаворита Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Прогноз ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 13:09 Фото: Instagram/arsenal
В текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА осталось провести всего лишь пять игр, четыре полуфинальных поединка и один решающий матч за трофей, который пройдет 31 мая на "Альянц-Арене" в Германии, сообщает Zakon.kz.

Перед началом первых полуфинальных сражений Суперкомпьютер Opta выложил свой расклад по фаворитам. 

И здесь первое место отдано лондонскому "Арсеналу", который накануне оставил за бортом нынешних баталий действующего победителя турнира – мадридский "Реал".

Команде Микеля Артеты отдают 28,7% вероятности, что они поднимут главный трофей 31 мая в Мюнхене.  

Специалисты предрекают, что в финальном матче Лиги чемпионов "канониры" обыграют футболистов итальянского "Интера". 

У чемпиона Италии стать победителем самого престижного клубного турнира Европы равна 25,5%.

Далее в рейтинге фаворитов эксперты Opta отдают свои предпочтения ПСЖ (24%) и "Барселоне" (21,8%). 

Надо подчеркнуть, что на днях Суперкомпьютер точно угадал поражение "Реала" в игре с "Арсеналом".

Месяц назад Opta называла команду Ханси Флика главным претендентом на титул Лиги чемпионов-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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