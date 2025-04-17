Суперкомпьютер назвал нового фаворита Лиги чемпионов УЕФА
Перед началом первых полуфинальных сражений Суперкомпьютер Opta выложил свой расклад по фаворитам.
И здесь первое место отдано лондонскому "Арсеналу", который накануне оставил за бортом нынешних баталий действующего победителя турнира – мадридский "Реал".
Команде Микеля Артеты отдают 28,7% вероятности, что они поднимут главный трофей 31 мая в Мюнхене.
Специалисты предрекают, что в финальном матче Лиги чемпионов "канониры" обыграют футболистов итальянского "Интера".
У чемпиона Италии стать победителем самого престижного клубного турнира Европы равна 25,5%.
Далее в рейтинге фаворитов эксперты Opta отдают свои предпочтения ПСЖ (24%) и "Барселоне" (21,8%).
Надо подчеркнуть, что на днях Суперкомпьютер точно угадал поражение "Реала" в игре с "Арсеналом".
Месяц назад Opta называла команду Ханси Флика главным претендентом на титул Лиги чемпионов-2025.